Karantina'ya alınan gemide 4 Rus var - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karantina'ya alınan gemide 4 Rus var - Son Dakika

Karantina'ya alınan gemide 4 Rus var

7 saat önce

ABD'de Korona virüsü tespit edilen geminin karantinaya alınmasından sonra Rusya tarafı 4 vatandaşının gemide bulunduğunu açıkladı.

Karantina'ya alınan gemide 4 Rus var, System.String[]

ABD'de Korona virüsü tespit edilen geminin karantinaya alınmasından sonra Rusya tarafı 4 vatandaşının gemide bulunduğunu açıkladı.


ABD'nin San Francisco şehrinden hareket eden ve son olarak Kaliforniya eyaleti açıklarına demirleyen Grand Princess isimli turist gemisinde 21 kişide Korona virüsü vakası tespit edildi. Bunun üzerine yetkililer tarafından geminin hareket ettiği yer olan San Francisco şehrine geri dönmesi istendi. 3 bin 500 kişinin bulunduğu gemi hala Kaliforniya'da beklerken ülkeler gemide bulunan vatandaşları ile ilgili kamuoyuna açıklamalar yapıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, 11 - 21 şubat tarihlerinde seyahatte bulunan gemide 4 Rus vatandaşının bulunduğunu açıkladı. Bu kişilerde henüz korona virüsüne rastlanılmadığı belirtilirken Rusların hala gemide gözlem altında tutulduğu ifade edildi. - MOSKOVA

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:18 Kaynak: İHA
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