Karantina yasağına takılmamak için karton kılığına girdi - Son Dakika

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Karantina yasağına takılmamak için karton kılığına girdi
6 saat önce
Karantina yasağına takılmamak için karton kılığına girdiTuba KARA, (DHA) ? Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen Jamaika'da bir kişi, polise yakalanmamak için üzerine koli geçirerek sokağa çıktı.
Karantina yasağına takılmamak için karton kılığına girdi
Tuba KARA, (DHA) ? Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen Jamaika'da bir kişi, polise yakalanmamak için üzerine koli geçirerek sokağa çıktı. O anlar an be an kameraya yansıdı.
Jamaika Başbakanı Andrew Holness, ülkede dün 7 gün boyunca her gece sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Yasağın ilan edilmesinin sonra gece sokağa çıkan bir kişi ise polise yakalanmamak için üzerine koli geçirerek dışarı çıktı. Sokakta 'yürüyen koliyi' gören bir bölge sakini ise o anları an be an kayda alarak sosyal medyada paylaştı.
Ülkede 1 Nisan'dan başlayan ülke genelindeki sokağa çıkma yasağı kapsamında, sokağa özel izin belgesi ile çıkılabiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:19 Kaynak: DHA
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