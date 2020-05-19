Karantina yurdunda '19 Mayıs' kutlaması - Son Dakika

BURDUR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı karantinada tutuldukları yurtta kutladı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesi için Samsun'a çıkışının 101'inci yıl dönümünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Burdur'da da vatandaşlar balkonlarında İstiklal Marşı'nı okudu. Koronavirüs salgını sonrası yurda getirilerek Burdur'daki Fereli Sinan Efendi Yurdu'nda 14 gün karantinaya alınan 146 Türk vatandaşı da odalarının penceresinden bayram coşkusuna katıldı.