Karantina yurdunda 9-8'lik sesleri - Son Dakika

Kırklareli'de, yurtdışından gelen Türklerin korona virüs önlemleri kapsamında karantina altında tutulduğu Hundi Hatun Kız Öğrenci Yurdu'ndaki görevliler, vatandaşlar evlerine gönderilmeden önce kutlama yaptı. Görevlilerin bahçede, karantinadaki vatandaşların odalarından eşlik ettiği oyun havasında eğlenceli anlar yaşandı.

Kırklareli'de korona virüs tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait Hundi Hatun Öğrenci Yurdu'na yurtdışından gelen Türkler için karantinanın bitişi üzerine yurdun bahçesinde davul ve zurna çalındı. Trakya'nın meşhur Roman havası eşliğinde göbek atan görevliler bu anı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bugün karantinalarının sona ermesinin ardından evlerine uğurlanacak vatandaşlar, dün gece saatlerinde davul ve zurna eşliğinde eğlendi. Karantinadaki vatandaşların oyun havalarına odalarındaki ışıkları açıp kapatarak eşlik ettiği görüntüler sosyal medya üzerinden yayınlandı. - KIRKLARELİ