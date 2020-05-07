Karantina yurdunda 9-8'lik sesleri - Son Dakika

Karantina yurdunda 9-8'lik sesleri

Karantina yurdunda 9-8'lik sesleri Karantinanın bitişini davul ve zurnayla kutladılar Kırklareli'nde, yurtdışından gelen Türklerin korona virüs önlemleri kapsamında karantina altında tutulduğu Hundi Hatun Kız Öğrenci Yurdu'ndaki görevliler, vatandaşlar evlerine gönderilmeden önce kutlama yaptı.

Karantina yurdunda 9-8'lik sesleri Karantinanın bitişini davul ve zurnayla kutladılar KIRKLARELİ - Kırklareli'nde, yurtdışından gelen Türklerin korona virüs önlemleri kapsamında karantina altında tutulduğu Hundi Hatun Kız Öğrenci Yurdu'ndaki görevliler, vatandaşlar evlerine gönderilmeden önce kutlama yaptı. Görevlilerin bahçede, karantinadaki vatandaşların odalarından eşlik ettiği oyun havasında eğlenceli anlar yaşandı. Kırklareli'nde korona virüs tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait Hundi Hatun Öğrenci Yurdu'na yurtdışından gelen Türkler için karantinanın bitişini yurdun bahçesinde davul ve zurna çalındı. Trakya'nın meşhur Roman havası eşliğinde göbek atan görevliler bu anı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bugün karantinalarının sona ermesinin ardından evlerine uğurlanacak vatandaşlar, dün gece saatlerinde davul ve zurna eşliğinde eğlendi. Karantinadaki vatandaşların oyun havalarına odalarındaki ışıkları açıp kapatarak eşlik ettiği görüntüler sosyal medya üzerinden yayınlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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