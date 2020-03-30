Son Dakika › Güncel › Karantina yurdunda hakaret içeren yayın yapan 3 kişi adliyede (2) - Son Dakika
Karantina yurdunda hakaret içeren yayın yapan 3 kişi adliyede (2)
6 saat önce
ŞÜPHELİNİN BABASI TUTUKLANDIBolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karantinada tutuldukları yurtta sosyal medyadan Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret içeren yayın yapmaları nedeniyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemleri sürerken, ailelerine...
ŞÜPHELİNİN BABASI TUTUKLANDI
Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karantinada tutuldukları yurtta sosyal medyadan Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret içeren yayın yapmaları nedeniyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemleri sürerken, ailelerine yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Araştırma sonucu şüphelilerden canlı yayında hakaret eden M.N.M.'nin babası Mehmet Veysi M.'nin arandığı ortaya çıktı. 'Bilişim sistemleri, kredi veya banka kurumlarını kullanarak dolandırıcılık' suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olduğu ortaya çıkan Mehmet Veysi M., yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Veysi M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.?
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 05:37 Kaynak: DHA
Son Dakika Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası sosyal medyada gündem oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Biz bize Yeteriz Türkiyem" paylaşımı Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek