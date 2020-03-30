Karantina yurdunda hakaret içeren yayın yapan 3 kişi adliyede (3) - Son Dakika

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Karantina yurdunda hakaret içeren yayın yapan 3 kişi adliyede (3)
6 saat önce
2 KİŞİ TUTUKLANDI Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 3 kişiden, Mehmet Nuri Meygil ve Murat Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 3 kişiden, Mehmet Nuri Meygil ve Murat Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öğrenci M.K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 09:15 Kaynak: DHA
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