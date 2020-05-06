Karantina yurdunda Hıdırellez coşkuyla kutlandı - Son Dakika

BURDUR'da karantina yurdunun bahçesinde ateş yakarak Hıdırellez kutlayan personele vatandaşlar da pencerelerden alkışlarla eşlik etti.

Anadolu'da 'baharın habercisi' olarak kabul edilen Hıdırellez, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yerleşkesi'nde bulunan Fereli Sinan Efendi Yurdu personeli tarafından coşkuyla kutlandı. Suudi Arabistan'dan gelen Türk vatandaşlarının karantina altında bulunduğu yurdun bahçesinde çalışanlar tarafından Hıdırellez ateşi yakıldı. Özel kıyafetli, maske ve eldivenli çalışanlar yakılan ateşin etrafında oyun oynadı. Çalışanların eğlencesine karantina altındaki vatandaşlar da pencerelerden ortak oldu. Bazı çalışanlar yakılan ateşin üzerinden atladı.