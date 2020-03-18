Karantina yurdunda ilk sabah, kameraya el salladı - Son Dakika
Son Dakika Genel Karantina yurdunda ilk sabah, kameraya el salladı - Son Dakika

Karantina yurdunda ilk sabah, kameraya el salladı

6 saat önce

Karantina yurdunda ilk sabah, kameraya el salladı Polisler, karantina yurdu çevresinde kuş uçurtmuyor 14 günlük Korona Virüs karantinasının ilk gecesinde Avrupa'dan gelen Türk vatandaşları yurtlarda yerleştirildi.

Karantina yurdunda ilk sabah, kameraya el salladı

Polisler, karantina yurdu çevresinde kuş uçurtmuyor

İSTANBUL - 14 günlük Korona Virüs karantinasının ilk gecesinde Avrupa'dan gelen Türk vatandaşları yurtlarda yerleştirildi. Sabah saatlerinde cama çıkıp hava alan bir kadın kameralara böyle el salladı.

Avrupa'nın 9 ayrı ülkesinde Türkiye'ye gelen yaklaşık 3 bin kişi İstanbul başta olmak üzere çeşitli yurtlarda 14 gün karantina altına alındı. Başakşehir'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Yurt Müdürlüğü'nde havalimanından 9 otobüsten fazla insan getirilerek korona virüs tehlikesine karşılık gözetim altına alındı. Yurt çevresinde polisler tarafından sıkı tedbir alındı. Yurt odalarında ilk sabahına uyanan bir kadının ise balkona çıkarak kameraya el salladı.

Karantina yurdunda ilk sabah, kameraya el salladı

Karantina, Avrupa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:14 Kaynak: İHA

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