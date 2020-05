Karantina yurdunda kalan vatandaşlara özel hizmet - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Suudi Arabistan'dan Erzincan'a getirilen Türk vatandaşlarına gözlem altında tutuldukları yurtlarda her türlü hizmet özenle veriliyor.

Suudi Arabistan'dan kente getirilen 173 Türk vatandaşının, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Pir Muhammed Bahaeddin Yurdu'ndaki karantina süreci devam ediyor.

Valilik koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay Erzincan Şubesince ihtiyaçları karşılanan Türk vatandaşları, tek kişilik odalarda kalıyor.

Yöresel ürünlerin de ikram edildiği vatandaşların odalarında yok yok

Tüm odalarda çay, kahve, hurma, elektrikli su ısıtıcısı, hijyen seti, kişisel bakım ve temizlik malzemesi bulunan vatandaşlara ayrıca Erzincan leblebisi, Erzincan maden suyu ile kente özgü ürünler de ikram ediliyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri yurtta kalanların ateşlerini ölçüp sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurtlardaki vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Yemeklerinin Türk Kızılay'ın karşıladığını ve oruç tutan vatandaşlar için sahur ile iftarda yemek dağıtıldığını ifade eden Mumcu, şöyle konuştu:

"Gelen tüm misafirlerimizi odalarındaki hizmetlerini yapmak üzere AFAD İl Müdürlüğümüz ile ortaklaşa çalışma yaptık. Odalarda havlu, peçete, kolonya, dezenfektan, seccade, tespih, kitap olmak üzere bir çalışma yaptık. Bu işe Türk Kızılay'ı da dahil ederek Erzincan'a özgü Erzincan leblebi, maden suyu ile çeşitli şehre özgü ürünler de odalara bırakarak ikram etmiş olduk. Misafirlerimiz bizim için önemli, onlar bu 14 günü Erzincan'da nasıl geçirdiklerini hayatları boyunca hatırlayacaklar. Umarım Erzincan'a özgü ürünlerimizi de beğenmişlerdir."

"Cumhurbaşkanımıza minnettarız"

Karantina yurdunda 3 çocuğu ve eşi ile kalan Sabri Cemali, yurtta hiçbir eksiklerinin olmadığını aktardı.

Emeği geçenlere teşekkür eden Cemali, "Cumhurbaşkanımıza minnettarız, bizimle ayrı bir şekilde ilgilendi, hiç kimsenin yapmadığını yaptı. Geldiğimiz günden itibaren internet ful, hiç eksiğimiz olmadı. Allah razı olsun yemeğimiz çok güzel, her şeyimiz çok güzel Allah'a şükür." diye konuştu.

Yurttaki vatandaşlardan Ersaim Gümüş de yurtta her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek, "Allah razı olsun her şeyi düşünmüşler, diş macunu, diş fırçası, terliği havlusu, şampuanı her şeyi düşünmüşler emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.