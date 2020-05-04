Karantina yurdunda kalanlar hizmetlerden memnun - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karantina yurdunda kalanlar hizmetlerden memnun - Son Dakika

Karantina yurdunda kalanlar hizmetlerden memnun

6 saat önce

Ukrayna'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilerek Manisa'da Yunus Emre Öğrenci Yurdunda 14 günlük karantinaya alınan vatandaşlar, beklentilerinin üzerinde bir ilgi ve samimiyetle karşılaştıklarını belirterek, sürenin uzatılması halinde buna...

Ukrayna'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilerek Manisa'da Yunus Emre Öğrenci Yurdunda 14 günlük karantinaya alınan vatandaşlar, beklentilerinin üzerinde bir ilgi ve samimiyetle karşılaştıklarını belirterek, sürenin uzatılması halinde buna itiraz etmeyeceklerini bildirdi.

Hava yoluyla 22 Nisan'da Ukrayna'dan İzmir Adnan Menderes Havalimanına getirilen 299 Türk vatandaşı, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yunus Emre Öğrenci Yurdu'nda gözlem altında tutuluyor.

Karantina boyunca dört kişilik odalarda yalnız kalarak kendilerini izole eden vatandaşlara, ramazan nedeniyle iftar ve sahurda yemek hizmeti sunuluyor.

Sağlık ekiplerinin düzenli olarak ateşlerini ölçtüğü vatandaşların yurtta keyifli vakit geçirmeleri için "davullu sahur", pamuk şeker ve şerbet ikramı gibi ramazan gelenekleri de yaşatılıyor.

Aile, arkadaş ve sosyal çevreden uzak bir şekilde 14 gün kendileriyle baş başa kalan vatandaşlar, "zaman nasıl geçecek kaygısıyla" yerleştikleri yurtta büyük bir ilgiyle karşılaştıklarını belirterek, karantina süresinin uzatılması halinde bundan şikayet etmeyeceklerini söyledi.

"Tüm ihtiyaçlarımız düşünülmüş"

Öğrenci Nur Cemre Kaymak, yurttaki herkesin çok ilgili olduğunu ifade ederek, "En önemlisi gecenin 3'ü sabahın 5'i demeden her türlü isteğimizde yanımızda oluyorlar. Kimse şu anda içinde bulunduğumuz duruma kötü diyemez. Buranın kötü olduğunu düşünmeyin, burası harika bir yer. 14 gün daha kal deseler kalabilirim." dedi.

Evinden daha konforlu bir ortamla karşılaştığını dile getiren Kaymak, şöyle konuştu:

"Hiçbir baskı ve stres hissetmeden günlerimiz geçiyor. Markete gitmeme bile gerek yok, sipariş verdiğim zaman getiriyorlar. Buradan Muradiye yerleşkesindeki tüm görevlilere teşekkür ediyorum, bize gerçekten bir aile sıcaklığı verdiler. Hepimiz daha ikinci günden samimi olduk. Bu bizim için çok önemliydi çünkü zaten aileden uzak bir yerde okuyoruz. Bu yüzden kendimizi birine yakın hissetmek bize çok daha pozitif hissettiriyor. Odalar çok temiz ve çok güzel hazırlanmış, tüm ihtiyaçlarımız düşünülmüş."

Elif Karakuş da yurttaki karantina sürelerinin çok güzel geçtiğini anlatarak, "Her şey çok iyi, hiçbir sorun yok, bence bir ay daha uzatılabilir." ifadesini kullandı.

"Buraya geldik ya ne mutlu bize"

Süheyl Kondal ise karantinaya alınırken en başta endişelendiklerini kaydederek, "Gelirken bu kadar güzel geçeceğini beklemiyordum, yemekler ve bakım çok güzel. En başta '14 gün nasıl geçecek' diyorduk, şimdi 'keşke uzatsak' diyoruz." diye konuştu.

Törehan Okul da Ukrayna'da da öğrenci yurdunda kaldığını belirterek, "Ukrayna'daki yaşam standartlarımın üzerinde bir yere geldik. Karşılaştırınca ülkemizin öğrencilerine, insanına ne kadar değer verdiğini gördüm. Bu benim için çok gurur verici. Allah devletimizden razı olsun." açıklamasını yaptı.

Ercan Kılınç ise "Ülkeme geldim ya kuru ekmeğe ve suya razıyım. Orada sağlık sıfır, test hiç yok. Kendi vatandaşlarına bile 'git bir ay sonra gel' diyorlar. Biz buraya geldik ya ne mutlu bize." dedi.

Karantina yurdunda kalanlar hizmetlerden memnun

Karantina, Ukrayna, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 12:01 Kaynak: AA


Son Dakika

Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın Yeşilçam'ın ok kirpikli efsane güzeli, Twitter'a damga vurdu Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, hastalanan yavrusunu hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaştı Acun Ilıcalı'dan, Cemal Can'a gizli gizli yemek veren Ardahan'a terleten şaka Oyuncu Celil Nalçakan isyan etti: Hayvana eziyet edeni görürsem döveceğim Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı Yılmaz Erdoğan, karantinada dizi çekmeye başlıyor Tedavisine evinde devam edilen Mehmet Ali Erbil: Çocuklarım burnumda tütüyor Haluk Levent Kral Çıplak programıyla sevenleriyle buluşacak Survivor'da çizilen resimler Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için satılacak Caner Erkin ve Şükran Ovalı çiftinden karantinada aşk pozları Genç milyarderin hilesi ortaya çıktı: Görünüşü kusursuz değilmiş! Aşk 101'in güzeller güzeli Burcu öğretmeni, paylaşımlarıyla büyülüyor
Survivor'da çizilen resimler açık arttırma ile satılacak! Elde edilen gelir Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanacak Survivor'da çizilen resimler açık arttırma ile satılacak! Elde edilen gelir Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanacak         
18:28
Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Rojo, karantinada ezeli rakip Boca Juniors'un formasıyla görüntülendi Estudiantes'in Arjantinli futbolcusu Rojo, karantinada ezeli rakip Boca Juniors'un formasıyla görüntülendi         
18:15
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 45 seviyelerine ulaştı İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 45 seviyelerine ulaştı         
18:05
Ayşe'nin ölümünde sanık doktor tahliye edildi, kararı duyan anne fenalık geçirdi Ayşe'nin ölümünde sanık doktor tahliye edildi, kararı duyan anne fenalık geçirdi         
18:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı         
17:52
Brezilyalı futbolcu Neymar, engelli Suriyeli çocuğa teşekkür mesajı yolladı Brezilyalı futbolcu Neymar, engelli Suriyeli çocuğa teşekkür mesajı yolladı         
17:48
Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan Adalet Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan "Avukatlık Kanun Taslağı"yla ilgili açıklama yaptı         
17:47
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım         
17:46
Kim Jong-un geri döndü, Kim Jong-un geri döndü, "kötürüm kaldı" diyen firari vekil özür diledi         
17:32
ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı ABD'yi koronavirüsün ardından katil arı endişesi sardı         
17:11
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti         
17:06
Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti         
17:05
Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi         
16:58
Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi         
16:51
Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı         
16:36
Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken aşı açıklaması: Asıl sorun bulmak değil, dağıtmak         
16:36
Kısıtlamada sokağa çıktı, jandarmayı görünce kaçarken kalp krizinden öldü Kısıtlamada sokağa çıktı, jandarmayı görünce kaçarken kalp krizinden öldü         
16:33
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba: Kendimi kaybettim, çok pişmanım Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba: Kendimi kaybettim, çok pişmanım         
16:29
Görüntü bugün Türkiye'de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada Görüntü bugün Türkiye'de kaydedildi! 2 kardeşin polise saldırdığı anlar kamerada         
16:24
Haluk Levent Kral Çıplak programıyla sevenleriyle buluşacak Haluk Levent Kral Çıplak programıyla sevenleriyle buluşacak         
16:14
Hazine 8 milyar 834 milyon lira borçlandı Hazine 8 milyar 834 milyon lira borçlandı         
16:10
40 yıldır kirli çay kendi kendini temizledi! İşte karantinanın çevreye olan inanılmaz etkileri 40 yıldır kirli çay kendi kendini temizledi! İşte karantinanın çevreye olan inanılmaz etkileri         
16:10
Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor         
16:09
Nisan ayında en fazla ihracatı kimya sektörü yaptı Nisan ayında en fazla ihracatı kimya sektörü yaptı         
15:58
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu         
15:56
Bergkamp öncülüğünde, Kuyt, Cocu, Koeman ve Larsson'dan oluşan konsorsiyum Premier Lig'den kulüp satın alacak Bergkamp öncülüğünde, Kuyt, Cocu, Koeman ve Larsson'dan oluşan konsorsiyum Premier Lig'den kulüp satın alacak         
15:46
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, hastalanan yavrusunu hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaştı Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, hastalanan yavrusunu hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaştı         
15:30
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı         
15:21
Evden kovulduğunu iddia eden 91'lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var Evden kovulduğunu iddia eden 91'lik ninenin oğlu: Başımızın üzerinde yeri var         
15:17
Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "mermili tehdit" paylaşımı yapan AK Parti Gençlik Kolları üyesi hakkında suç duyusunda bulundu         
15:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2020 18:46:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karantina yurdunda kalanlar hizmetlerden memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]