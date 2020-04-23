Karantina yurdunda kalanlar, İstiklal Marşı okuyarak 23 Nisan'ı kutladılar - Son Dakika

Karantina yurdunda kalanlar, İstiklal Marşı okuyarak 23 Nisan'ı kutladılar

İSTANBUL - Kırgızistan'dan tahliye uçakları ile getirilerek Maltepe'de yurda yerleştirilen karantinadaki Türk vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için hep birlikte saygı duruşuna geçerek İstiklal Marşı okudu.

Kırgızistan'dan tahliye uçakları ile getirilen Türk vatandaşlar korona virüs tedbirleri kapsamında Maltepe'deki bir yurda 14 gün karantinada kalmak üzere yerleştirilmişti. Karantinadaki vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak yurdun koridorlarında saygı duruşuna geçerek hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.