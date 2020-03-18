KARANTİNA YURDUNDAKİ KIZIYLA BÖYLE KONUŞTU - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'de yurt dışından gelenlerin karantina altına alındığı yurdun önüne gelen bir baba kızının bulunduğu odanın karşısında bulunan kaldırımdan kızıyla telefonda görüştü, durumunu ve ihtiyaçlarını sordu.

Avrupa'nın 9 ülkesinden getirilen Türk vatandaşları İstanbul'da boşaltılan öğrenci yurtlarına yerleştirilerek karantina altına alınmıştı. İstanbul Başakşehir'deki karantina yurdu Kanuni Sultan Süleyman yurduna yakınları bulunan ailelerden bazıları yurdun önüne geldi. Yurtta Fransa'ya dil eğitimi için gitmiş olan kızı bulunan baba Levent Demirkale de kızının ihtiyaçlarını sormak için yurdun önüne geldi. Giriş çıkışlara izin verilmediği ve polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı yurt çevresinde baba Demirkale kızının bulunduğu odaya yakın bir noktada durarak kızını telefonla aradı. Kaldırımda bekleyen baba yurtta bulunan kızı Ecenaz ile telefonla arayarak görüştü ve htiyaçlarını sordu. Baba Levent Demirkale arada bulunan 15- 20 metre mesafeden kızını görmüş oldu.

Kızının dil eğitimi için Fransa'da bulunduğunu söyleyerek baba Demirkale, "Tam dönecekti bir hafta öne aldık ama bu olay patlayınca dışişlerine başvurduk. Kaldırdılar uçakları dün geldi. İçeride her şeyleri iyimiş ama ıslak mendil, sprey, yer temizlemek için bir şeyler istiyor. Diğer ihtiyaçları karşılanıyor. Çamaşır, tshirt gibi şeyleri verebilir miyiz diye sorduk. Şu an da hiç bir şey kabul etmiyorlar. Yurt yönetimiyle görüşeceğiz. Yemekleri veriliyor. Tek kişilik odalarda kalıyorlar" diye konuştu.