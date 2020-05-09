Karantina yurdundan tahliye olan öğrencilerden teşekkür videosu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karantina yurdundan tahliye olan öğrencilerden teşekkür videosu - Son Dakika

Karantina yurdundan tahliye olan öğrencilerden teşekkür videosu

24 dakika önce

Malezya'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Aydın'daki karantina yurdunda kalan öğrenciler, hazırladıkları video ile teşekkür etti.

Malezya'dan getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Aydın'daki karantina yurdunda kalan öğrenciler, hazırladıkları video ile teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Adnan Menderes Öğrenci Yurdu'nda 14 günlük karantina sürelerinin tamamlanmasının ardından tahliye edilen öğrenciler, teşekkür videosu çekti.

Videoda hazırladıkları metni parçalara bölerek okuyan 10 öğrenci, salgının başladığı dönemde Malezya'da olduklarını anlattı. Eve dönme ihtimallerinin kalmadığı dönemde Türkiye'nin kendilerine sahip çıktığını belirten öğrenciler, "Devletimizin yurt dışındaki vatandaşlarını tahliye ettiğini duyduk. Yabancı arkadaşlarımız durumumuzu sorduğunda, 'Biz gidiyoruz' dedik. Zamanı belli değildi ama biz emindik ve Bakanlığımızdan bize bir mesaj geldi, 'Hazırlanın sizi almaya geliyoruz.' Yolculuk başladı ve artık memleketimizde idik. İliklerimize kadar hasretini hissettiğimiz ülkemizde olmanın gurur ve mutluluğu vardı içerimizde." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, videonun devamında şunları kaydetti:

"Bize '14 gün karantinada kalacaksınız' dediler fakat biz çoktan evimize gelmiştik. Karantina sürecinde saygı, hoşgörü ve mutluluk bağıyla ülkemize bir kez daha bağlandığımız doğrudur. Aynı gökyüzüne bakıp, dostlarımızla birlikteyiz dediğimiz yer, Adnan Menderes KYK Yurdu. Rüyada özlem gidermek diye bir gerçeklik var. Ama asıl gerçeklik bu içinde bulunduğumuz süreçte yaşadığımız huzurdur. Hizmetlerin sergilendiği bu muhteşem davranış karşısında mahcup olduğumuzu bildirmek isteriz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tahliye talimatıyla bizlere sahip çıkması; azmimizi, sorumluluğumuzu ve heyecanımızı daha da artırdı. Ülkemize kavuşmamızı sağlayan devlet büyüklerimiz başta olmak üzere bizi en iyi şekilde ağırlayan Aydın Valiliği başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz."

Karantina yurdundan tahliye olan öğrencilerden teşekkür videosu

Karantina, Malezya, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 10:34 Kaynak: AA


Son Dakika

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