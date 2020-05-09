Karantina yurdundan teşekkür videosu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karantina yurdundan teşekkür videosu - Son Dakika

Karantina yurdundan teşekkür videosu

17 dakika önce

Ramazan Bayramı'nı Türkiye'de geçirmeleri için Malezya'dan getirilerek Aydın'da karantinaya alınan 87 Türk vatandaşı arasında bulunan öğrenciler, "Cumhurbaşkanımızın tahliye talimatıyla bizlere sahip çıkması; azmimizi, sorumluluğumuzu ve heyecanımızı daha da artırdı" diyerek teşekkür etti.

Ramazan Bayramı'nı Türkiye'de geçirmeleri için Malezya'dan getirilerek Aydın'da karantinaya alınan 87 Türk vatandaşı arasında bulunan öğrenciler, "Cumhurbaşkanımızın tahliye talimatıyla bizlere sahip çıkması; azmimizi, sorumluluğumuzu ve heyecanımızı daha da artırdı" diyerek teşekkür etti.

Malezya'dan hava yoluyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen aralarında aile, işçi ve öğrencilerin bulunduğu 87 kişilik kafile, 25 Nisan'da Aydın'ın Efeler ilçesindeki Adnan Menderes KYK Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınmıştı. 14 gün boyunca kendileri için özel olarak hazırlanan odalarda tüm ihtiyaçları Aydın Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD ile Kızılay tarafından karşılanan vatandaşlar için zorlu sürecin sonuna gelindi. Kafile arasında bulunan Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi Öğrenci Birliği üyesi öğrenciler, yurttan ayrılmadan kısa bir süre önce teşekkür videosu yayınladı.

"YABANCI ARKADAŞLARIMIZ DURUMUMUZU SORDUĞUNDA, 'BİZ GİDİYORUZ' DEDİK"

Eğitim için bulundukları Malezya'da Türkiye'ye giriş çıkışların kapandığı haberini alınca tedirginlik yaşadıklarını ifade eden öğrencilerin, hazırladıkları teşekkür videosunda şu ifadelere yer verdi:

"Artık eve dönme gibi bir ihtimalimiz kalmamıştı ve ailelerimiz bizler için endişeleniyordu. Devletimizin yurt dışındaki vatandaşlarını tahliye ettiğini duyduk. Yabancı arkadaşlarımız durumumuzu sorduğunda, 'Biz gidiyoruz' dedik. Zamanı belli değildi ama biz emindik. ve Bakanlığımızdan bize bir mesaj geldi, 'Hazırlanın sizi almaya geliyoruz' Yolculuk başladı ve artık ülkemizde idik. İliklerimize kadar hasretini hissettiğimiz memleketimizde olmanın gurur ve mutluluğu vardı içerimizde. Bize 14 gün karantinada kalacaksınız dediler fakat biz çoktan evimize gelmiştik. Karantina sürecinde saygı, hoşgörü ve mutluluk bağıyla ülkemize bir kez daha bağlandığımız doğrudur. Aynı gökyüzüne bakıp, dostlarımızla birlikteyiz dediğimiz yer, Adnan Menderes KYK Yurdu. Hizmetlerin sergilendiği bu muhteşem davranış karşısında mahcup olduğumuzu bildirmek isteriz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tahliye talimatıyla bizlere sahip çıkması; azmimizi, sorumluluğumuzu ve heyecanımızı daha da artırdı. Ülkemize kavuşmamızı sağlayan devlet büyüklerimiz başta olmak üzere bizi en iyi şekilde ağırlayan Aydın Valiliği, Adnan Menderes KYK Yurdu ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz"

"HİSSEDEREK YAPILAN EYLEMLERİ GÖRDÜĞÜMÜZ İÇİN MÜTEŞEKKİRİZ"

Aydın Valiliğinin karantinada tutulduğu odada doğum günü sürprizi yaptığı Ahmet Şahin ise "Şahit olduğumuz durum ve hissederek yapılan eylemleri gördüğümüz için müteşekkiriz. Öyle ki Aydın Valiliği doğum günü sürprizleri dahi yaptı" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Barlas/İHA)

Karantina yurdundan teşekkür videosu

Türkiye, Malezya, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 10:25 Kaynak: İHA


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