Karantina yurdundan uğurlandılar - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs salgını sonrasında Romanya'dan Türkiye'ye gelerek 14 gündür Düzce KYK Raziye Begüm Sultan Kız öğrenci yurdunda karantinaya giren vatandaşlar, karantina süresini tamamlayarak evlerine gitmek üzere yurttan ayrıldılar. Yurtta kalanlar ise giden 74 kişiyi el sallayarak uğurladılar.

Dünyada ve Türkiye'de milyonlarca insana bulaşan binlerce insanın da hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs salgını sonrasında eğitim ve çalışmak için Romanya'da bulunan 74 Türk vatandaşı 14 gün önce Türkiye'ye gelerek Düzce Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci yurdunda karantinaya alınmışlardı. 14 gün sonunda karantina sürelerini tamamlayarak yurttan ayrıldılar. AFAD'ın organize ettiği çıkışlar ile yurtta son defa sağlık kontrolleri yapılan 74 kişi daha sonra pasaport işlemleri tamamlanarak kendileri için bekleyen otobüslere bindiler.

"Annemin yemeklerini özledim"

Karantina yurdundan ayrılırken yurtta geçirdiği 14 günü değerlendiren öğrenci Emre Can Yalçın, en çok annesinin yemeklerini özlediğini dile getirerek "Erasmus için gitmiştim ama kısa sürdü. Buradan online olarak eğitimlerimize devam ediyoruz. 2.5 ay oldu ailemi görmeyeli. Ben zaten şehir dışında okuyorum. Gidip gelmeye yolculuklara alışığım tabi ama bu tabi yurt dışı olunca daha bir farklı oluyor.En çok annemin yemeklerini ve annemi özledim diyebilirim" dedi.

İş gezisi için Romanya'da bulunan ve korona virüs salgını sonrasında Türkiye'ye dönerek karantina da alınan İsmet Uçar; "Bizler için çok kısa bir zamandı. Devletimizden Allah razı olsun. Allah eksikliğini vermesin, bir zeval olmasın. Gerçekten Romanya'dan buraya gelişimize kadar ve bugün eve dönüşümüze kadar olan süreçte ben hayatımda böyle bir misafirperverlik görmedim. Böyle bir hizmet görmedim. Gerek Kızılay ekiplerine gerek AFAD ekiplerine tüm devlet birimlerine görevlilerine teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. Bu 14 gün hayatımızın en parlak dönemi diyebilirim" diye konuştu.

Yurtta kalan ve karantina süresinin bitmesini bekleyen 384 kişi ise gidenleri el sallayarak uğurladılar. Çeşitli zamanlarda yurt dışında gelerek Düzce'de karantinaya alınan 384 kişi ise hafta sonu yurttan ayrılacak. - DÜZCE