Karantina yurtları drone ile görüntülendi - Son Dakika

Karantina yurtları drone ile görüntülendi
6 saat önce
Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlarının karantinaya alınacağı yurtlar havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:35 Kaynak: İHA
Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlarının karantinaya alınacağı yurtlar havadan görüntülendi.
Avrupa'dan İstanbul'a gelecek Türk vatandaşların 14 gün boyunca karantina altına alınacağı yurtlarda hazırlıklar tamamlandı. İstanbul'a gelen vatandaşların korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca karantinada kalacağı KYK Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu ve KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu drone ile görüntülendi.
(İHA)
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