Karantina yurtlarında görev alan personele motivasyon kampı - Son Dakika

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde karantina yurtlarında görev alan personele motivasyon kampı düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs salgını sürecinde Fatma Bacı öğrenci yurdunda İngiltere ve Maldivlerler'den gelen vatandaşların 14 günlük karantina süreleri boyunca personellerin hizmet ettikleri anımsatıldı.

Karantina sürecinde yurtlarda görev alan personelin fedakarca görev yapmaları nedeniyle Hirfanlı Barajı yanındaki Ahi Evran Gençlik Kampı'nda motivasyon kampı yapıldı.

Yurt personelleri kampta bir birinden güzel etkinliklere katılarak moral depolarken, koronavirüs süresi boyunca yaşadıkları stresli günleri de atlattılar.

Öte yandan Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan antrenörler ile bir araya geldi.

Ahi Evran Yurdu konferans salonunda düzenlenen programda Şahin, yapılan spor faaliyetleri ve yeni dönemde planlanan çalışmaları değerlendirdi.