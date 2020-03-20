Karantina yurtlarında üçüncü gün - Son Dakika

Karantina yurtlarında üçüncü gün
6 saat önce
AVRUPA'dan gelen ve İstanbul'da yurtlara yerleştirilen Türklerin karantina süreci üçüncü gününe girdi.
AVRUPA'dan gelen ve İstanbul
'da yurtlara yerleştirilen Türklerin karantina süreci üçüncü gününe girdi. Karantina
yurtlarındaki güvenlik önlemleri de devam ediyor.
Avrupa'dan Türkiye'ye dönenler, 14 gün boyunca karantina altında kalacakları yurtlara geçtiğimiz Salı yerleştirildi. Gelenler Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu, Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu ve Kanuni Sultan Süleyman Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alındı. Karantinadaki üçüncü günde de polis ekipleri yurtların çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. 24 saat boyunca yurtların çevresinde nöbet tutan ekipler giriş ve çıkışları bariyerle kapattı. Ambulanslar ise yurtlarda görevli doktor ve hemşireler için hazır halde bekletiliyor. Üç yurdun önünde de TOMA'lar güvenlik önlemi nedeniyle görev alıyor.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:46 Kaynak: DHA
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