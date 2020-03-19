Karantina yurtlarındaki vatandaşlar 2'nci güne uyandı - Son Dakika
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Karantina yurtlarındaki vatandaşlar 2'nci güne uyandı

6 saat önce

Avrupa'dan gelen Türk vatandaşları karantina için getirildikleri yurtlarda 2'nci günlerine uyandı.

Karantina yurtlarındaki vatandaşlar 2'nci güne uyandı, System.String[]

Avrupa'dan gelen Türk vatandaşları karantina için getirildikleri yurtlarda 2'nci günlerine uyandı. Sabah saatlerinde bazı vatandaşların pencerelere çıktığı, yurtlarda yakını olan vatandaşların da onlara erzak getirdikleri görüldü.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Avrupa'dan getirilen Türk vatandaşları, İstanbul'da 3 ayrı yurda yerleştirilmişti. Bu yurtlardan birisi olan Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'nda karantinada kalan vatandaşlar 2'nci günlerine uyandı. Toplam 14 gün boyunca karantinada tutulacak bin 205 vatandaşın yakınları ise onlara ulaştırmak için erzak getirdi. Karantinadaki vatandaşların pencerelerden dışarıyı izlediği ve bazı vatandaşların telefonla yakınlarıyla konuştuğu görüldü.


İstanbul'daki 3 karantina yurdundan birisi olan Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'nda önlemler ise en üst seviyede tutuluyor. Dışarıdan hiç kimse yurdun içine alınmazken, vatandaşların getirdikleri erzak poşetleri de kontrol edilerek alınıyor. - İSTANBUL

Karantina, İstanbul, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:22 Kaynak: İHA

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