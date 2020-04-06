Karantina yurtlarından ayrılan vatandaşlar ekiplere teşekkür yazısı yazdı - Son Dakika

Yurt dışından Türkiye'ye dönerek karantina yurtlarında 15 gün kalan vatandaşlar yurtlardan ayrılmadan önce ekiplere teşekkür yazısı yazdı.



Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışında bulunan öğrenci, tır şoförü, kaymakam ve ailelerinin içlerinde bulunduğu toplam bin 885 vatandaş Sakarya'ya getirilerek burada bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda 23 Mart 2020 tarihinden itibaren karantina altına alınmıştı. Karantina süreci biten ve olumsuzluk görülmeyen kişiler yurtlardan çıkarak memleketlerine gönderildi.



Yurt içinde kaldıkları sürece çok iyi bakıldıklarını dile getiren vatandaşlar ekiplere teşekkür yazısı yazdı. Vatandaşlar yazısında, "15 günlük süre içerisinde, ulaşımımız da, konaklamamız da emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" denildi. - SAKARYA