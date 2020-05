Karantinada ağlatan Anneler Günü kutlaması - Son Dakika

Karantinada ağlatan Anneler Günü kutlaması

Çorum'da karantinada olan iki anneye çiçekli sürpriz yapıldı

Karantinadaki anneler adına yurt bahçesine fidan dikildi

ÇORUM - Suudi Arabistan'dan Çorum'a getirilerek karantina altında tutulan iki anneye sürpriz Anneler günü kutlaması yapıldı. Yapılan sürpriz karşında her iki anne de gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı.

Korona virüs önlemleri kapsamında Suudi Arabistan'dan getirilen 169 vatandaş Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı İskilipli Atıf Hoca Yurdunda karantina altında tutuluyor. Yurt dışından getirilenlerin arasında yer alan Sevda Yılmaz ve Şemse Karadal'a Anneler Günü nedeniyle sürpriz yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ve Yurt Müdürü Fikriye Çelik, anneleri yurttaki odalarında ziyaret ettiler. Anneler Günü ikiliye kutlanan Yurt Müdürü Çelik günün anısına çiçek, İl Müdürü Eğer de Kuran-ı Kerim ve seccade hediye etti.

Anneler adına fidan dikildi

Çiçek takdiminin ardından Orman İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayalap ve KYK çalışanları her iki anne adına yurt bahçesine fidan dikti. Yılmaz ve Karadal ise kendi adlarına dikilen fidanların dikiliş anını camdan seyretti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Çorum'da misafir edilen kafilenin arasında iki tane annenin bulunduğunu hatırlatarak, "Her iki annemizin Anneler Günü'nü Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu adına kutladık. Annelerimize çiçek, seccade ve Kur'an-ı Kerim hediye ettik. Onlar adına fidanları dikeceğiz. Çorum'dan ayrılırken her iki annemiz fidanlarımıza can suyu verecek" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında karantinaları sona eren tüm vatandaşlara fidan hediye edeceklerini açıklayan Eğer, tüm annelerin bu özel gününü kutladı.

"Tüm ihtiyaçlarımız karşılandı"

Yapılan Anneler Günü sürprizi karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Hataylı Sevda Yılmaz, "Gerçekten çok duygulandım. İnanın söyleyecek bir şey bulamıyorum. Mükemmel bir hizmet veriliyor bize. Hiçbir eksiğimiz, ihtiyacımız yok. Tüm ihtiyaçlarımız karşılandı. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımıza ve bizi burada en iyi şekilde ağırlayan yöneticisinden, çalışanına herkese teşekkür ederim" dedi.

"İlk kez böyle bir Anneler Günü kutluyorum"

İlk kez böyle bir Anneler Günü kutladığını belirten Şemse Karadal ise "Burada olmaktan çok mutluyuz. Hizmetlerinden dolayı herkese teşekkür ediyoruz. İlk kez böyle bir Anneler günü kutlaması yapıyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Herkes hakkını helal etsin" ifadelerini kullandı.