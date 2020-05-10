Karantinada Anneler Günü - Son Dakika

Karantinada Anneler Günü

Kuveyt'ten gelen ve korona virüs önlemleri kapsamında Tokat'ta öğrenci yurtlarında karantinaya alınan annelerin günü kutlandı.

Kuveyt'ten gelen ve korona virüs önlemleri kapsamında Tokat'ta öğrenci yurtlarında karantinaya alınan annelerin günü kutlandı. Kuveyt'ten Türkiye'ye getirilen 291 vatandaş, 14 günlük karantina sürelerini geçirmek üzere Tokat Aydoğan Aydın ve Mehmet Emin Tokadi Yurtlarına yerleştirildi. Yurtlarda misafir edilen ailelerden annelere sürpriz yapıldı. Özel kıyafetler giyen KYK personeli, annelerin kapılarını çalarak çiçekle birlikte geleneksek Tokat şalı takdim ederek Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun selamını iletti. Karantinada Anneler Günü kutlanan anneler, görevlilere teşekkür ettiler. - TOKAT

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Oğlunu kaybeden Ebru'nun en acı Anneler Günü! Sözleri yürek yaktı

Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Serenay'ın annesini görenler gözlerine inanamadı! Kardeşi gibi

45 kilo vererek bambaşka biri olan ünlü şarkıcının sırrı ortaya çıktı

Hazal Kaya, Anneler Günü'nde oğlu Fikret Ali'yle fotoğraf çektirdi

Tatlı sürpriz! Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la olan Anneler Günü pozuna beğeni yağdı

Fenomen Enise Sude, Can Yaman'ın mesajlarını "Karantina çılgınlığı" notuyla ifşa etti

Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor

Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi

Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi

"Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın!

Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek

Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti

Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış

Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı