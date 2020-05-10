- Karantinada anneler günü - Son Dakika

- Karantinada anneler günü

TOKAT - Kuveyt'ten korona virüs önlemleri kapsamında Tokat'a getirilerek karantinaya alınan ailelerden annelerin günü kutlandı.

Kuveyt'ten Türkiye'ye getirilen 291 vatandaş Tokat'ta 14 günlük karantina sürelerini geçirmek üzere Tokat Aydoğan Aydın ve Mehmet Emin Tokadi Yurtlarına yerleştirildi. Yurtlarda misafir edilen ailelerden annelere sürpriz yapıldı. Özel kıyafetler giyen KYK personeli annelerin kapılarını çalarak çiçekle birlikte geleneksek Tokat şalı takdim ederek Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu selamın iletti. Karantinada anneler günü yaşayanlar farklı duygular yaşarken, görevlilere teşekkür etti.