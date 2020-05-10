Karantinada 'Anneler Günü' kutlaması - Son Dakika

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında Kuveyt'ten getirilerek Tokat'taki yurtlara yerleştirilen 280 Türk işçi arasındaki 8 kadının Anneler Günü, yurt personeli tarafından kutlandı.

Kuveyt'ten iki gün önce Türkiye'ye getirilen 280 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürelerini geçirmek üzere Tokat'taki Aydoğan Aydın ve Mehmet Emin Tokadi Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirildi. Yurt personeli, misafirler arasındaki 8 kadının Anneler Günü'nü kutladı. Yurt personeli, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Tokat Valisi Ozan Balcı adına yapılan çiçekleri ve geleneksel Tokat şalını hediye etti. Diğer yandan yurtta personel olarak görev yapan 8 kadının da Anneler Günü mesai arkadaşları tarafından kutlandı.