Karantinada bahçeden bahçeye pinpon oynadılar - Son Dakika

İspanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle karantinada olanlar, evlerinin bahçelerinden birbirleriyle pinpon oynadı. O anlara dair görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı.

İspanya'da koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından karantinaya alınan kentlerden birinde insanlar, evlerinin bahçesine çıkarak pinpon oynadı. İnsanların evlerine kapanmasıyla başlayan karantina sürecinde eğlendikleri anlar ise kameralara yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin bahçeleri birbirinden ayıran duvarın üzerinde pinpon oynadıkları görüldü.

İspanya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 309'a; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 9 bin 191'e yükseldi.

Görüntü Dökümü

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-Pinpon oynayan kişilerin görüntüleri

-Evlerin bahçelerinden detaylar

-Detaylar