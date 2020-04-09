Karantinada 'basket atma' etkinliği - Son Dakika

DÜZCE'de, yurtta karantinada kalanların eğlenceli zaman geçirmesi ve stres atması için 'basket atma' etkinliği düzenlendi. Pencerelere çıkanlar, çöp kovalarına top atarak, eğlendi. Çöp kovasına topu isabet ettirenler, alkış aldı.

Erasmus kapsamında yurt dışında eğitim gören öğrenciler, çalışanlar ve tatilde olanlar, getirildiği Düzce'deki Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait Raziye Begüm Sultan ve Necla Pekolcay yurtlarında, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinada tutuluyor. Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nce çeşitli etkinlikler düzenlenerek, yurttakilerin stres atıp, eğlenebilmesi için çaba gösteriliyor. Karantinanın 12'nci gününde, 'Basket atamasan da stres at' adıyla etkinlik düzenlendi. Odalarda kalanlara, toplar dağıtılırken, aşağıdaki çöp kovalarına atmaları istendi. Eğlenceli geçen etkinlikte çöp kovasına topu isabet ettirenler, alkış aldı.