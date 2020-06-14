Karantinada bulunduğu hastaneden kaçan yaşlı adam yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinada bulunduğu hastaneden sağlık çalışanlarını bıçakla tehdit ederek kaçan yaşlı adam, polisin uzun uğraşı sonucu ikna edilerek yeniden karantinaya alındı.
Alınan bilgiye göre, Suruç Devlet Hastanesinde Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonra karantinaya alınan 80 yaşındaki A.G, sağlık çalışanlarını bıçakla tehdit ederek hastaneden kaçtı.
Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, A.G'nin Barış Mahallesi İsmet Paşa Sokağı'nda olduğunu tespit etti.
Bunun üzerine sağlık görevlileriyle sokağa giden polis ekipleri, uzun süre A.G'yi ikna etmeye çalıştı.
Polis ekipleri tarafından ikna edilen A.G. elindeki bıçağı atarak ambulansa bindi.
Yaşlı adam yeniden Suruç Devlet Hastanesine götürülerek karantinaya alındı.