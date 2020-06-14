Karantinada bulunduğu hastaneden kaçan yaşlı adam yakalandı - Son Dakika

Polis ekipleri tarafından ikna edilen A.G. elindeki bıçağı atarak ambulansa bindi.

Bunun üzerine sağlık görevlileriyle sokağa giden polis ekipleri, uzun süre A.G'yi ikna etmeye çalıştı.

Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, A.G'nin Barış Mahallesi İsmet Paşa Sokağı'nda olduğunu tespit etti.

Alınan bilgiye göre, Suruç Devlet Hastanesinde Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonra karantinaya alınan 80 yaşındaki A.G, sağlık çalışanlarını bıçakla tehdit ederek hastaneden kaçtı.

Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinada bulunduğu hastaneden sağlık çalışanlarını bıçakla tehdit ederek kaçan yaşlı adam, polisin uzun uğraşı sonucu ikna edilerek yeniden karantinaya alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı

CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi

Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı

Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı