Karantinada doğum günü sürprizi - Son Dakika

İngiltere'den Türkiye'ye getirilen ve korona virüs tedbirleri kapsamında karantinada bulunan Bahar Adıyaman'a kaldığı yurtta doğum günü sürprizi yapıldı.



Turist olarak İngiltere'ye giderek burada kalan 333 Türk vatandaşının da geçen hafta ülkeye dönmesi sağlandı. 20 Nisan'da özel uçak ile Ankara'ya getirilen vatandaşlar, Covid-19 tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kırıkkale'deki yurda yerleştirildi. Yurtta misafir edilen vatandaşların morallerinin üst seviyelerde tutulması amacıyla görevliler tarafından da çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.



"Benim için moral oldu"



Korona virüs önlemleri kapsamında uçuşların ertelenmesinin ardından İngiltere'de kalan Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Bahar Adıyaman da, yurda dönmesinin ardından 14 günlük karantinaya alındı. Karantinadayken doğum günü olan Adıyaman için eşi Bursa Büyükşehir Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Meclis Üyesi Faruk Adıyaman'ın ricası üzerine sürpriz kutlama yapıldı. Özel kıyafet giyen yurt görevlileri, Adıyaman'ın kaldığı odaya pasta ve çiçek götürdü. Kapıyı çalan görevliler, Bahar Adıyaman'ın doğum gününü kutladı. Sürpriz karşısında şaşıran Adıyaman, yurt görevlilerine teşekkürlerini iletti. Kendisi için büyük moral olduğunu kaydeden Adıyaman, "Eşim her zamanki gibi şaşırtmadı. Moral oldu benim için, teşekkür ediyorum kendisine ve emeği geçenlere" dedi.



Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen kitaplar da korona virüs tedbirleri kapsamında yurtta karantinada tutulan vatandaşlara dağıtıldı. - KIRIKKALE