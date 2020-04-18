Karantinada elektrik tüketimi arttı - Son Dakika
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Karantinada elektrik tüketimi arttı

6 saat önce

BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ'ın örneklem üzerinden yaptığı çalışmaya göre yeni tip koronavirüs etkisinden önceki ve sonraki 30 günlük elektrik tüketimleri analiz edildi.

Karantinada elektrik tüketimi arttı, System.String[]

BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ'ın örneklem üzerinden yaptığı çalışmaya göre yeni tip koronavirüs etkisinden önceki ve sonraki 30 günlük elektrik tüketimleri analiz edildi. 15 Şubat-15 Mart ile 16 Mart-14 Nisan tarihlerindeki tüketimler kıyaslandığında; İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik tüketimi meskende günlük ortalama yüzde 15, Antalya, Isparta ve Burdur'da günlük ortalama yüzde 15,1 olurken Sivas, Tokat ve Yozgat'ta ise günlük ortalama yüzde 11,2 arttı.

Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüse karşı mücadelede en etkin yol, kişinin kendini izole ederek ve mümkün olduğunca evde kalması. Türkiye genelinde idari kararla berber, kafe, restoran gibi pek çok ticarethanenin kapalı olduğu, bazı sektörlerde üretimin ciddi anlamda daraldığı bu dönemde toplam elektrik tüketiminde önemli bir düşüş gözleniyor. Ticarethane ve sanayideki elektrik tüketimindeki gerilemeye karşın virüsten korunmak için evde kalan kişilerinin sayısının giderek arttığı bu süreçte mesken abonelerinin elektrik tüketiminde ise artışın olduğu duyuruldu.

KORONAVİRÜSTEN ÖNCEKİ VE SONRAKİ 30 GÜN BAZ ALINDI

İstanbul Avrupa Yakası'nda 5,2 milyon aboneye hizmet veren BEDAŞ, Antalya, Burdur ve Isparta'da 2.2 milyon abonenin elektrik dağıtımı yapan AEDAŞ ile Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 1 milyondan fazla aboneye hizmet veren ÇEDAŞ, yeni tip koronovirüsün mesken abonelerinin elektrik tüketimine yansımasını ortaya koymak üzere ortak çalışmaya imza attı. Üç bölgeden elde edilen tüketim verileri ile bir 'örneklem' çalışması yapıldı. Örneklemde; İstanbul Avrupa Yakası'nda tüketilen elektriğin yüzde 84'ü, Antalya, Isparta ve Burdur'da tüketilen elektriğin yüzde 92'si ile Sivas, Tokat ve Yozgat'ta tüketilen elektriğin yüzde 64'ünü oluşturan mesken, sanayi ve ticarethane aboneleri baz alındı. 2019 yılının hava koşullarının farklı olması, 2019'un Mart ve Nisan aylarının tüketimiyle 2020'nin aynı dönemini kıyaslamanın koronavirüsün gerçek etkisini göstermeyeceği düşünüldüğünden, analizin dönemi mesken abonelerinin koronavirüs etkisinden önceki ve sonraki 30 günlük zaman dilimi olarak belirlendi.

ELEKTRİKLİ EV ALETLERİNİN YOĞUN KULLANIMI ETKİLİ OLDU

Türkiye'de yeni tip koronavirüsün görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren mesken abonelerinin elektrik tüketimi artış eğilimine geçti. Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle evden çalışma ve evde kalanların oranlarındaki artışın etkisi ile mesken gruplarında elektrik tüketimindeki artış, mart ayından sonra nisan ayında etkisini göstermeye devam etti.

MESKEN TÜKETİMİ ÜÇ BÖLGEDE DE ARTIŞA GEÇTİ

BEDAŞ'ın hizmet bölgesi olan İstanbul Avrupa Yakası'ndaki örneklemde kullanılan mesken grubunun 15 Şubat-15 Mart tarihleri arasında 175,3 milyon kWh olan tüketiminin, yeni tip koronavirüsün etkisinin hissedilmeye başlandığı 16 Mart-14 Nisan tarihleri arasında 201,7 milyon kWh'ye ulaştığı tespit edildi. Örneklemden hareketle İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik tüketiminin günlük ortalama yüzde 15 arttığını ortaya konuldu. Yapılan analize göre mesken müşterilerinin yüzde 80'inde günlük yüzde 10 ila 20 arasında tüketim artışı olduğu belirlendi.

AEDAŞ'ın hizmeti verdiği Antalya, Isparta ve Burdur'da örneklemde kullanılan mesken grubunun elektrik tüketiminde de koronavirüs nedeniyle evde kalanların artmasının etkisiyle günlük ortalama yüzde 15,1'lik bir artış yaşandığı görüldü. Bölgedeki mesken abonelerine yönelik yapılan örneklem kapsamına giren tüketicilerin 15 Şubat-15 Mart tarihleri arasında 47,6 milyon kWh olan tüketimi 16 Mart-14 Nisan tarihleri arasında 54,8 milyon kWh'ye çıktı. Yapılan analize göre mesken müşterilerinin yüzde 80'inde yüzde 8 ila 18 arasında tüketim artışı olduğu saptandı.

ÇEDAŞ'ın hizmet verdiği Sivas, Tokat ve Yozgat'ta örneklemin yapıldığı mesken grubunun tüketimi 15 Şubat-15 Mart tarihleri arasında 25,8 milyon kWh iken 16 Mart-14 Nisan haftasında bu rakam 28,7 milyon kWh'ye ulaştı. Yani mesken abonelerinin tükettiği elektriğin miktarında günlük ortalama yüzde 11,24'e varan bir artış söz konusu oldu. Yapılan analize göre mesken müşterilerinin yüzde 80'inde yüzde 6 ila 15 arasında tüketim artışı olduğu belirlendi.

KIYASEN FATURA DÜZENLEMESİ BU 3 BÖLGEDE ŞİMDİYE KADAR HİÇ UYGULANMADI

CK Enerji, 3 görevli tedarik şirketi CK Enerji Boğaziçi Elektrik, CK Enerji Akdeniz Elektrik ve CK Enerji Çamlıbel Elektrik'in bu dönemde müşterilerine oluşturacağı faturaları gerçek ölçümler üzerinden yaptığını açıkladı. EPDK'nın geçtiğimiz günlerde uygulamaya koyduğu 'kıyasen fatura' düzenlemesinin üç şirket tarafından da şimdiye kadar uygulanmadığı belirtildi. Akdeniz'de 3 bin 49 ve Çamlıbel'de 10 bin 943 müşterinin bulunduğu kırsaldaki karantina bölgelerinde kıyasen fatura yapılmayarak karantina bitiminde gerçek tüketim üzerinden faturalama yapılacağı açıklandı. Üç bölgede de yerinde okuma ve gerçek tüketime göre faturalandırmanın söz konusu olduğu duyuruldu.

KÜÇÜK ÖNLEMLERLE TASARRUF MÜMKÜN

Enerji kaynaklarının verimli kullanılmasında toplumsal farkındalık oluşturmayı hedeflediğini hatırlatan CK Enerji yönetimi, Enerji Okuryazarlığı Projesi ile bu anlamda tüketicilere destek verdiğini dikkat çekerek şu açıklamaya yer verdi:

"Sadece ülkemiz değil; dünya için, gelecek nesillerimiz için bizler enerjimizi tasarruflu kullanmamız çok önemli. Burada hepimize görev düşüyor. Arkadaşlarımız geçtiğimiz yıllarda her evde bulunan elektrikli aletlerin günde, ayda kaç saat kullanıldığını, ne kadar elektrik tükettiğini hesaplamaya yarayan bir uygulama geliştirdi. Ardından da bu aletleri doğru kullanarak kaç TL tasarruf edilebileceğinin hesabını ortaya koydu. 2020 ocak ayı elektrik tarifesini baz alınarak hazırladığımız tabloya göre aylık tüketimi 359,7 kWh olan bir aile, çok kolay uygulanabilecek adımlar atarak 255 TL'lik elektrik faturasını 185 TL'ye düşürebiliyor. Ayda 70 TL'ye varan bir tasarruf için yapılması gerekenler ise oldukça kolay. Örneğin, günde 3 saatlik kullanımla ayda 31 TL harcayan klasik ampulleri, LED ampul ile değiştirerek sağlanacak tasarruf 20 TL'yi buluyor. Yine bulaşık makinesini tam kapasite doldurarak ayda 6 TL, ütüyü işlem bitmeden 5 dakika önce prizden çekip tabanındaki ısıyı kullanarak ayda 4 TL, buzdolabını güneş olmayan noktada, duvara en az 10 cm uzaklıkta koyarak ayda 9 TL tasarruf etmek mümkün.

TÜKETİM HESAPLAMA MODU VE ŞEFFAF FATURA UYGULAMASI VAR

Enerji Okuryazarlığı çerçevesinde; www.ckbogazici.com.tr, www.ckakdeniz.com.tr, www.ckcamlibel.com.tr web sitelerinde yer alan 'tüketim hesaplama' uygulaması sayesinde elektrikli ev aletlerinin ortalama kullanımına göre aylık tüketim bedelinin tek tuşla hesaplanması mümkün. Bu uygulamayla tüketiciler, evde en çok kullandıkları elektrikli aletlerin günde, ayda, yılda kaç TL elektrik harcadığını net olarak görebiliyor. Elektrik faturasındaki kalemler konusunda da tüketiciyi bilgilendiren şirketlerimiz, yine web sitesinde yer alan 'Şeffaf Fatura' uygulaması ile müşterilerini aydınlatıyor."


Çevresel Etki Değerlendirme, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 10:40 Kaynak: DHA

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