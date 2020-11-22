Karantinada kalan ailenin evinde yangın çıktı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde karantinada olan bir ailenin kaldığı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 112 ekipleri dışarıya çıkan aileyi ambulansla aldı.

Edinilen bilgilere göre, Mesudiye Mahallesi Cevahir Sokak'ta 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyeni bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangın yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri ise sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla mahalleye dökülen meraklı vatandaşları uyararak evlerine gönderdi. Uzun uğraşlar sonucu yangın söndürüldü.

Öte yandan yangının çıktığı evde kalan 4 kişilik ailenin karantinada olduğu öğrenildi. Gelen sağlık ekipleri dışarda bekleyen aileyi ambulansa aldı. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

(Seyfettin Aras/İHA)