Karantinada kalan vatandaşlar İstiklal Marşı okudu - Son Dakika

Karantinada kalan vatandaşlar İstiklal Marşı okudu

BAHREYN'den Gaziantep'e getirilerek koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 62 Türk vatandaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kaldıkları yurdunun camlarına çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Bahreyn'de yaşayan 62 Türk vatandaşı önceki gün uçakla Gaziantep'e getirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Gaziantep Üniversitesi kampüsündeki Ümmü Gülsüm Yurdu'nda karantinaya alınan vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için 21.00'da İstiklal Marşı okudu. Kaldıkları odaların pencerelerinden Türk bayraklarını sallayarak vatandaşlar karantinada kutlamalara destek oldu.