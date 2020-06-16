Karantinada kaldıkları yurtta eğlendiler - Son Dakika

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, öğrenci yurdunda karantinada bulunan vatandaşlar için konser düzenlendi. Balkonlara çıkan vatandaşlar şarkılar eşliğinde oynadı.

Darıca Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurdunda karantinada bulunan vatandaşlara moral vermek için konser düzenledi. Belediyenin üstü açık olan 'moral otobüsü' yurdun önüne gelirken, yerel sanatçılar şarkılar seslendirdi. Balkonlara çıkan vatandaşlar oynayarak eğlendi. Bazı kişiler ise cep telefonlarıyla yakınlarını arayarak canlı yayın yaptı.