Karantinada kaldıkları yurttan ayrılırken öğrencilere harçlık ve mektup bıraktılar - Son Dakika

AYDIN'ın Efeler ilçesindeki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Adnan Menderes Öğrenci Yurdu'nda Cezayir'den gelerek kalan işçilerden bazılarının 14 günlük karantina süresini doldurduktan sonra ayrılırken, öğrencilere harçlık ve mektup bıraktıkları ortaya çıktı.

Dışişleri Bakanlığı'nca koronavirüs nedeniyle Cezayir'den tahliye edilen 450 Türk işçiden 160'ı Söke, 290'ı ise geçen 5 Nisan'da Efeler ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirildi. Yurtlardaki 14 günlük karantina süresini dolduran 450 işçinin yapılan sağlık kontrollerinde bir soruna rastlanmadı. Bunun üzerine işçiler bu sabah otobüslerle memleketlerine gönderildi. İşçilerin ardından yurdu gezen görevliler, odalardan ikisinde birer mektup ve öğrenciler için bırakılmış toplam 500 lira buldu. Giresunlu olduğunu belirten ve 'Sevgili kız kardeşim' diye satırlarına başlayan Ersin Yılmaz'ın, mektubunda "Senin odanı kullandım. Devletimiz bize sahip çıktı. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bizi yaban ellerde bırakmadı. Bu devlet çok güçlü bir devlet. Sen de bu devleti daha güçlü yapmak için çok çalış. Benim de naçizane bu hediyemi kabul et. Bu odada 3 kişi kalıyorsunuz size bir miktar harçlık bırakıyorum, kendinize birer hediye alın. Hakkınızı helal edin" ifadelerine yer verdiği belirtildi.

SU ISITICISINI DA BIRAKTI

Elazığlı olan Mustafa Çakmakçı'nın da mektubunda şu ifadeler yer aldı: