Karantinada ne yaptın Goretzka?

Futbolun yeniden başladığı Almanya'da, karantina sürecinde bolca fitness yapan futbolcular, fiziksel olarak daha kaslı bir görünüme kavuştu. Onlardan biri de Bayern Münih'li Leon Goretzka... Alman yıldızın eski ve yeni görüntüsünü sosyal medyadan paylaşan Bayernliler, "Karantinada ne yaptın?" diye sordu. Lakin sporcuların pandemi sonrasında fiziksel olarak güçlenmelerinin formlarıyla paralel olmayacağı daha önce bazı uzmanlar tarafından açıklanmıştı. Uzmanların bu görüşüne en bariz örnek Hertha Berlin'den geldi. Hertha'nın kalecisi Rune Jarstein, Leipzig ile deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçta akıl almaz bir hata yaptı.

TOPU ELİNDEN KAÇIRDI

68. dakikada Patrik Schick'in çektiği şutta topu yatarak kontrol eden Jarstein, bir anda el koordinasyonunu sağlayamayınca topu filelerinde görmüştü. Bununla birlikte Bundesliga'da korona sonrasında oynanan maçlarda takımların çoğunlukla yan toplardan buldukları goller öne çıkarken, bireysel yetenekle atılan gollerin sayısında azalma meydana geldi.

100 LİRAYA ADINIZI KOLTUĞA YAPIŞTIRIN

Futbol maçlarının seyircisiz oynanması sonrası tribünlere karton taraftar yerleştirme uygulaması giderek yaygınlaşırken, Hırvatistan'dan sürpriz bir proje geldi. Hajduk Split, 100 TL'ye denk gelen para veren taraftarların isimlerini kalp şeklindeki yapıştırmalara yazıp tribündeki koltuklara yapıştırmaya başladı. Projenin ismi ise 'Her zaman kalpten' olarak belirlendi.

ROMA'NIN SATIŞINA KOVID-19 ENGELİ

İtalya Serie A'da milli oyuncularımız Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in de forma giydiği Roma'nın satışı gündemde... Kulübün sahibi James Pallotta'nın pandemi öncesinde The Friedkin Group ile 710 milyon Euro'ya el sıkıştığını ancak koronavirüsün etkileri nedeniyle anlaşmanın iptal edilme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor. İtalyan basını, alıcı tarafın teklifi 475 milyon Euro'ya çektiğini ve bu nedenle görüşmelerin tıkandığını duyurdu. ABD'li James Pallotta, Roma'yı 2012'de satın almıştı.

MBAPPE VE NEYMAR 470 MİLYON EURO EDER

Pandemi nedeniyle futbolcuların piyasa değerlerinin önemli ölçüde azaldığı, transferde eskisi kadar büyük paraların dönmeyeceği birçok kişi tarafından kabul ediliyor olsa da eski Fransız futbolcu Willy Sagnol'a göre böyle bir şey olması mümkün değil. Kariyerinin büyük çoğunluğunu Bayern Münih'te geçiren 43 yaşındaki Sagnol, "Transfer ve maaşlardaki çılgınlık azalmayacak. Hala Mbappe 220, Neymar ise 250 milyon Euro değerinde. Krizin sona erdiğini ve ücretlerin gerileceğini düşünenler yanılıyor" diyor.

FIBA, MALİ KRİZ İÇİN IOC'DEN DESTEK İSTİYOR

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), koronavirüsün neden olduğu mali sorunlar nedeniyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne (IOC) başvurarak yardım talep etti. IOC tarafından bu konuda ayrılmış olan 150 milyon dolarlık yardım paketinden FIBA'ya ne kadar ayrılacağı ise şimdilik belirsiz durumda.

VE CORONA BU YAZ ADA'YA TRANSFER OLUYOR

Premier Lig ekibi Chelsea, Porto'nun 27 yaşındaki orta sahası Jesus Corona ile görüşmelere başlarken, Meksikalı futbolcunun soyadı, taraftarlar arasında esprisi konusu oldu. Bazı taraftarlar özellikle sosyal medyada, "Soyunma odasına Corona girecek!" şeklinde esprili paylaşımlar yapıyor.