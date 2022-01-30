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Karantinada olan 4 kişilik aile sobadan zehirlendi! Anne ve 1 yaşındaki bebeği hayatını kaybetti - Son Dakika

Karantinada olan 4 kişilik aile sobadan zehirlendi! Anne ve 1 yaşındaki bebeği hayatını kaybetti

30.01.2022 00:22

Antalya'da Kovid-19 karantinasında olan 4 kişilik aile sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendi. Anne ve 1 yaşındaki bebeği hayatını kaybederken, baba ve 5 yaşındaki kızı ise hastaneye kaldırıldı.

Serik ilçesinde 4 kişilik ailenin bulunduğu evden ses gelmediğini fark eden komşuları, Ferhat (41) ile Yasemin Yüceay (34) çiftini telefonla aradı. Yanıt alınmaması üzerine eve giden komşuları kapıyı çalmalarına rağmen karşılık alamayınca durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine verilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ANNE VE 1 YAŞINDAKİ BEBEĞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiklerinde, bir odada Yasemin Yüceay'ı yüzüstü yatakta yatar halde, bebekleri Yasin'i (1) ise annesinin yatağının kenarında bulunan beşikte sırt üstü yatarken; evin mutfak bölümünde ise Ferhat Yüceay'ı tek kişilik baza yatakta, kızı İkra'yı (5) ise yer yatağında halde buldu.

112 sağlık ekipleri Yasemin Yüceay ile bebeği Yasin'in yaşamını yitirdiğini, Ferhat Yüceay ile kızı İkra'nın ise zehirlendiğini belirledi.

ZEHİRLENEN BABA VE KIZI HASTANEYE KALDIRILDI

Ferhat Yüceay ambulans ile Serik'teki özel hastaneye, kızı İkra ise Antalya'da özel bir hastaneye sevk edildi. Küçük kızın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Yasemin Yüceay ve oğlunun cenazesi, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KARANTİNADA OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

Ferhat Yüceay'ın Belek'te beş yıldızlı bir otelde çalıştığı, 3 gün önce de PCR testinin pozitif çıkması nedeniyle çalışmayan eşi Yasemin ve çocuklarıyla birlikte karantinada oldukları öğrenildi.

Komşuları İsa Oktay, "Komşumuz Ferhat bir otelde çalışıyordu. Yaklaşık 20 yıldır burada. Bu akşam üzeri komşumuz kendisini telefon ile aramış. Telefonu kapalı olduğu için şüphelendik. Eve geldik ama kapıyı açan olmayınca 112'yi aradık" dedi.

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Cep Telefonu, Antalya, Polis, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Karantinada olan 4 kişilik aile sobadan zehirlendi! Anne ve 1 yaşındaki bebeği hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karantinada olan 4 kişilik aile sobadan zehirlendi! Anne ve 1 yaşındaki bebeği hayatını kaybetti - Son Dakika
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