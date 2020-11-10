Karantinada olan Azerbaycanlı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve karantinada bulunan Azerbaycanlı kadın evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonra evinde karantinada bulunan Naibe Hüseyinova'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Yapılan araştırmada Hüseyinova evde ölü bulundu. Hüseyinova'nın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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