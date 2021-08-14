Karantinada olmaları gerekirken, yolcu taşırken yakalandılar - Son Dakika

TEKİRDAĞ Kapaklı'da polis ekiplerinin denetiminde, Alanya'dan Kırklareli'nin Vize ilçesi yönüne yolcu taşıyan M.Ö ve İ.Ç.'nin, yapılan kontrolde 'riskli' grubunda yer aldığı tespit edildi. Evde karantinada olması gerekirken direksiyon başında yakalanan 2 şoför hakkında işlem yapıldı.

Kapaklı- Saray yolunda, ilçe giriş- çıkışlarında denetim yapan Kapaklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya Alanya'dan harekete dip, Kırklareli Vize'ye yolcu taşınan, Pamukkale firmasına ait otobüste yaptıkları sorgulamada, 2 şoförün temaslı olduğunu belirledi. Bunun üzerine otobüsteki yolcular ve 2 şoför, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne Cpvid-19 testi için hastaneye götürüldü. Şoförler M.Ö. ve İ.Ç. hakkında karantina kurallarına uymadıkları için cezai işlem uyguladı.