KARANTİNADA OLMALARI GEREKİYORDU, DİREKSİYON BAŞINDA YAKALANDILAR - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde Alanya'dan, Kırklareli'nin Vize ilçesi istikametine yolcu taşıyan şoförler M.Ö ve İ.Ç.?nin yapılan kontrolde 'riskli' grubunda yer aldığı tespit edildi. Evde izolasyonda olması gerekirken direksiyon başında yakalanan 2 şoföre işlem yapıldı.

Kapaklı- Saray yolu üzerinde denetim yapan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, karantina altında kalması gereken M.Ö ve İ.Ç.?ye işlem yaptı. İlçe giriş çıkışlarında denetim yapan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Alanya'dan kalkıp Kırklareli Vize ilçesine seferini yapan bir firmaya ait otobüste yaptıkları sorgulamada iki şoförün temaslı olduğunu belirledi. Bunun üzerine otobüsteki yolcuları ve şoförleri Çerkezköy Devlet Hastanesine götürülüp test yapılırken, şoförler M.Ö ve İ.Ç. hakkında karantina kurallarına uymadığı için cezai işlem uyguladı.