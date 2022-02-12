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Karantinada olması gereken 2 kişi trafik uygulamasında yakalandı - Son Dakika

Karantinada olması gereken 2 kişi trafik uygulamasında yakalandı

12.02.2022 13:02
Karantinada olması gereken 2 kişi trafik uygulamasında yakalandı

Kırklareli'nde yeni tip korona virüsü tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken 2 kişi trafik uygulamasında yakalandı.

Kırklareli'nde yeni tip korona virüsü tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken 2 kişi trafik uygulamasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesine bağlı Erenler köyü yakılarında jandarma ekiplerinin trafik denetimleri sırasında L.G. ve R.T'ye ait otomobiller durduruldu. Yapılan sorgulamada ekipler L.G. ve R.T'nin karantinada olması gerektiğini tespit etti.

Ekiplerce L.G. ve R.T'ye karantina kurallarına ihlal etmekten kişi başı 4 bin 724 lira ceza uygulanırken sağlık ekiplerince evine götürüldü. - KIRKLARELİ

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Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karantinada olması gereken 2 kişi trafik uygulamasında yakalandı - Son Dakika


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