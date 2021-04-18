DÜZCE KARANTİNADA OLMASI GEREKEN 6 KİŞİ UYGULAMADA YAKALANDI - Son Dakika

DÜZCE'de, temaslı ve testleri pozitif olan 6 kişi karantinada olması gerekirken dışarıda yakalandı. 6 kişi karantina yurduna götürüldü. Düzce'de polis ekipleri, D-655 yolu Çamköy mevkiinde yaptığı uygulamada durdurduğu 2 araçta 6 kişinin karantinada olması gerektiğini tespit etti. Bir otomobilde bulunan 4 kişi ile diğer otomobilde bulunan 2 kişi araçlarında bekletilerek sağlık ekiplerine haber verildi. Karantinada olması gerekirken sokağa çıkan kişi, ?Bu olay gelinimde. Ama gelinim dahil hiçbirimizde bir belirti yok. Bugün 5'inci gün. Temaslı olarak geçiyoruz. Ben kendi hayatımı, eşimin hayatını tehlikeye atmam.? dedi. Polisler ise, ?Düzce'de vaka sayısı artıyor. Siz temaslısınız. Dışarıda ne işiniz var?? diye cevap verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 6 kişiyi karantina yurduna götürürken, polis ekipleri ise sokağa çıkma kısıtlaması ile karantina kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle işlem yaptı. Yapılan uygulamalarda sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 28 kişiye toplam 88 bin 200 lira ceza kesildi.