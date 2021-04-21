Karantinada olması gereken kişi gezerken trafikte yakalandı - Son Dakika

Ekipler tarafından tespit edilen B.G karantina kurallarına ihlal etmekten 3 bin 150 lira ceza uygulanırken Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda karantinaya alındı. - KIRKLARELİ

Alınan bilgiye göre Babaeski ilçesine bağlı Katranca köyü yakınlarından İl jandarma ekiplerinin denetimleri sırasında B.G isimli şahısın karantinada olması gerektiğini tespit etti.

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