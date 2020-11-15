Karantinada olması gereken kişi otele giriş yaparken HES kontrolünde yakalandı - Son Dakika

Karantinada olması gereken kişi otele giriş yaparken HES kontrolünde yakalandı
15.11.2020 21:23
Kastamonu'da otele giriş yaparken Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolünde karantina kuralını ihlal ettiği belirlenen kişi yurda yerleştirildi.
Kastamonu'da otele giriş yaparken Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolünde karantina kuralını ihlal ettiği belirlenen kişi yurda yerleştirildi.
İstanbul'dan gelen M.G. (26), kentteki bir otele giriş yapmak istedi. HES koduyla yapılan kontrolde M.G'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olduğu ve karantina kuralını ihlal ettiği belirlendi.
Otel görevlilerinin polis ekiplerine haber vermesi üzerine M.G, ambulansla öğrenci yurduna yerleştirildi.
Karantina kuralını ihlal ettiği için 3 bin 150 lira ceza uygulanan M.G. hakkında suç duyurusunda da bulunuldu.
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