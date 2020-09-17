Karantinada olması gereken kişi otobüs terminalinde bilet alırken yakalandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinada olması gereken kişi otobüs terminalinde bilet alırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir seyahat firmasının yazıhanesine bilet almak için gelen M.D'nin HES koduna göre koronavirüs hastası ile temaslı olması nedeniyle evde karantinada olması gerektiği belirlendi.

M.D. polis ve sağlık ekiplerine ihbar edildi.

Hakkında işlem başlatılan M.D, sağlık ekiplerince Çorlu Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurdunda karantinaya alındı.