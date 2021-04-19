Konya'da karantinada olması gereken kişi araç kullanırken yakalandı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde karantina kuralını ihlal eden kişiye 3 bin 400 lira ceza kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu ilçe merkezinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim ve kontroller gerçekleştirdi.
İlçenin farklı noktalarda yapılan denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlenen 7 kişi hakkında idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi.
Ekipler, Antalya Caddesi'nde durdurdukları sürücünün Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolünde koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu belirledi.
Karantinada olması gerekirken araç kullanan sürücüye 3 bin 400 lira ceza kesildi.
Kaynak: AA
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