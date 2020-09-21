Karantinada olması gerekirken düğün salonunda çalıştı, 1 yıl hapsi isteniyor - Son Dakika

BURSA'da, koronavirüs testi pozitif çıkan T.A., karantinada olmasına rağmen düğün salonunda çalışırken görüntülendi. T.A.'nın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından, hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İnegöl ilçesi kırsal Kurşunlu Mahallesi'ndeki düğün salonunda çalışan T.A., koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle 27 Ağustos'ta karantinaya alındı. Karantinada olması gereken T.A., 5 Eylül'de düğün yapılan salonda çalıştı. T.A.'nın çalıştığı anlar, bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Şüphelinin karantinada olması gerekirken düğün salonunda çalıştığı bilgisini alan İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünde çekilen video ve fotoğrafları inceledi. Tespit üzerine T.A.'ya koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı.İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı ise T.A. hakkında soruşturma başlattı. T.A. hakkında 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.