Karantinada olması gerekirken hurda toplamaya çıkınca, polis evine gönderdi - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, koronavirüs şüphesi bulunan annesiyle birlikte karantinaya alınan zihinsel engelli Atıf G., sokağa çıkıp el arabasıyla hurda toplamaya başlayınca ihbar üzerine gelen polisler tarafından evine gönderildi.

Hisareyn Mahallesi'nde, birlikte yaşadığı annesinde koronavirüs şüphesi ortaya çıkması üzerine

karantinaya alınan zihinsel engelli Atıf G., bugün öğle saatlerinde sokağa çıkıp, el arabasıyla hurda toplamaya başladı. Vatandaşlar da polise haber verdi. Adrese gelen polis ekipleri önce Atıf G.'den maskesini takmasını ardından da evine gitmesini istedi. Polis ekibi, evine kadar takip ettiği Atıf G.'den dışarı çıkmamasını istedi.