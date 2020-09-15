Karantinada olması gerekirken kent meydanında ortaya çıktı - Son Dakika

Karantinada olması gerekirken kent meydanında ortaya çıktı
Denizli'de karantinada olması gereken ve korona virüs testi pozitif olan şahıs, kentin en işlek meydanında yakalandı.
Denizli'de karantinada olması gereken ve korona virüs testi pozitif olan şahıs, kentin en işlek meydanında yakalandı. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirilen vatandaşa ceza işlemin yanı sıra adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ikamet eden ve ismi henüz öğrenilemeyen korona virüs pozitif vaka olan şahıs evde tedavi edilerek karantinaya alındı. Korona virüs sebebiyle karantinada olması gereken vatandaşları kontrol eden ekipler, şahsın evinde olmadığını tespit etti. Kendisini telefonla arayan ekiplere Çınar Meydanında olduğunu söyleyen şahsı, ekipler muhafaza altına aldı. evde karantina kuralını ihlal eden şahıs KYK yurtlarına yerleştirilerek günlük ücreti ise kendisinden karşılanacağı öğrenildi. Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "57 nolu (Covıd-19) Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı'nın 4. Maddesi gereğince toplum sağlığını hiçe sayarak Covid-19 testi pozitif olduğu halde karantina kurallarını ihlal edenlere ceza-i işlem uygulanmakta olup adli soruşturma başlatılmaktadır" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ
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