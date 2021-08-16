Karantinada olması gerekirken kişi gezerken yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken 1 kişi dışarıda gezerken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde jandarma ekiplerinin denetimi sırasında Covid-19 nedeniyle evinde, karantinada olması gereken kişinin, izolasyon kurallarını ihlal ettiği tespit etti. Ekipler tarafından yakalanan S.Ö.'ye karantina kuralına uymamaktan 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı. - KIRKLARELİ