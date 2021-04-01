Karantinada olması gerekirken, köy meydanında gezerken yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde korona virüs karantina kurallarına uymadığı tespit edilen kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.

Alınan bilgiye göre; Babaeski ilçesine bağlı Nacak köyünde jandarma ekiplerinin denetimi sırasında Covid-19 nedeniyle evinde, karantinada olması gereken kişinin, izolasyon kurallarını ihlal ettiği tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan M.S.A.'ya karantina kuralına uymamaktan 3 bin 150 lira ceza uygulanırken, şahıs Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi. - KIRKLARELİ